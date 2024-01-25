Клава Кока вместе с новым возлюбленным не стали скрывать пополнение в семье, об этом сообщает Kp.ru.

Певица Клава Кока и Александр Поверин заставили поклонников поволноваться. Они выложили в соцсетях ролик, анонс к которому намекал на нового члена семьи.

«Пора вам рассказать радостные новости! Честно говоря, я думала, вы узнаете об этом раньше моего официального заявления… У нас пополнение! Сегодня мы узнаем: девочка или мальчик», — написала в соцсетях певица.

Впрочем, все оказалось куда прозаичнее — Кока похвасталась новым роскошным автомобилем марки Mercedes-Benz. Певица выбрала машину в необычном фиолетовом цвете и заявила, что сбылась ее давняя мечта.

«Я не просто так мечтала много лет именно об этой машине», — поделилась она.

Ранее мы писали о том, что певица Клава Кока рассказала, как проводит новогодние праздники в Африке.