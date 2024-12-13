Клава Кока раскрыла, ходила ли на свидания после разрыва с Александром Повериным

Популярная российская певица Клава Кока рассказала, ходила ли на свидания после разрыва с Александром Повериным. Об этом она заявила во время утреннего шоу «Красавцы Love Radio».

«[После расставания] было грустно, больно, обидно, но теперь уже тепло», - поделилась артистка.

При этом знаменитость уточнила, что в настоящий момент не готова к новым отношениям и не принимает предложения о свиданиях. Исполнительница подчеркнула, что все парни из ее окружения прекрасно осознают, что она не из тех девушек, кто после расставания быстро переключается на других мужчин.

«Мне нужно время, чтобы пережить расставание. Нужно время, чтобы побыть одной. Я, конечно, хочу встретить своего человека, но к этому нужно быть готовой, поэтому я пока что не рассматриваю отношения в ближайшем будущем. Несмотря на то что предложения есть и были», - высказалась певица.

Ранее Клава Кока рассказала, что избавилась от вредных привычек после разрыва с Александром Повериным.