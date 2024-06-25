НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 июня 2024, 17:13
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Клава Кока помяла машину, на которой сидела во время работы над клипом: с нее требуют 400 тысяч

С Клавы Коки потребовали 400 тыс. за вмятину на машине, на которой сидела в кадре.
Клава Кока помяла машину, на которой сидела во время работы над клипом: с нее требуют 400 тысяч

© Starface.ru

С певицы Клавы Коки потребовали 400 тыс. рублей за помятую во время съемок клипа машину. Инцидент произошел с исполнительницей при работе над клипом «Нет проблем».

Подробности Кока сообщила в соцсетях.

Отмечается, что съемки проходили за границей. Однако после случившегося их пришлось приостановить.

«За это фото пришлось заплатить почти 400 тысяч рублей, потому что я промяла попой капот», - поделилась певица.

Она показала переписку, из которой следует, что сервис остановили из-за помятой машины. «Поэтому мы не можем двигаться. У нас с учетом наших трат нет даже выведенной суммы», - сказано в сообщении.

Ранее продюсер Павел Рудченко прокомментировал сообщение о том, что Кока будет продюсировать полуфиналиста шоу «Голос. Дети». Он считает, что артист окажется недораскручен. Рудченко уверен – Кока до конца не знакома со всеми инструментами продюсирования.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
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