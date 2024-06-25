Клава Кока помяла машину, на которой сидела во время работы над клипом: с нее требуют 400 тысяч
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С певицы Клавы Коки потребовали 400 тыс. рублей за помятую во время съемок клипа машину. Инцидент произошел с исполнительницей при работе над клипом «Нет проблем».
Подробности Кока сообщила в соцсетях.
Отмечается, что съемки проходили за границей. Однако после случившегося их пришлось приостановить.
«За это фото пришлось заплатить почти 400 тысяч рублей, потому что я промяла попой капот», - поделилась певица.
Она показала переписку, из которой следует, что сервис остановили из-за помятой машины. «Поэтому мы не можем двигаться. У нас с учетом наших трат нет даже выведенной суммы», - сказано в сообщении.
Ранее продюсер Павел Рудченко прокомментировал сообщение о том, что Кока будет продюсировать полуфиналиста шоу «Голос. Дети». Он считает, что артист окажется недораскручен. Рудченко уверен – Кока до конца не знакома со всеми инструментами продюсирования.