Клава Кока помяла машину, на которой сидела во время работы над клипом: с нее требуют 400 тысяч

С певицы Клавы Коки потребовали 400 тыс. рублей за помятую во время съемок клипа машину. Инцидент произошел с исполнительницей при работе над клипом «Нет проблем».

Подробности Кока сообщила в соцсетях.

Отмечается, что съемки проходили за границей. Однако после случившегося их пришлось приостановить.

«За это фото пришлось заплатить почти 400 тысяч рублей, потому что я промяла попой капот», - поделилась певица.

Она показала переписку, из которой следует, что сервис остановили из-за помятой машины. «Поэтому мы не можем двигаться. У нас с учетом наших трат нет даже выведенной суммы», - сказано в сообщении.

Ранее продюсер Павел Рудченко прокомментировал сообщение о том, что Кока будет продюсировать полуфиналиста шоу «Голос. Дети». Он считает, что артист окажется недораскручен. Рудченко уверен – Кока до конца не знакома со всеми инструментами продюсирования.