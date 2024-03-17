Клава Кока показала ремонт в новой квартире стоимостью 60 миллионов рублей. Соответствующие ролики она выложила в соцсетях.

В 2023 году Клава Кока похвасталась серьезной покупкой — она приобрела квартиру площадью 100 кв. м в центре Москвы, рядом с метро Белорусская. Приблизительная стоимость недвижимости составила 60 миллионов рублей.

Теперь певица начала делиться этапами ремонта — она выложила кадры работ и заявила, что черновая отделка практически завершена.