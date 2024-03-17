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Опубликовано 17 марта 2024, 18:22
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Клава Кока показала ремонт в новой квартире стоимостью 60 миллионов рублей

Клава Кока показала ремонт в новой квартире стоимостью 60 миллионов рублей

© Starface.ru

Клава Кока показала ремонт в новой квартире стоимостью 60 миллионов рублей. Соответствующие ролики она выложила в соцсетях.

В 2023 году Клава Кока похвасталась серьезной покупкой — она приобрела квартиру площадью 100 кв. м в центре Москвы, рядом с метро Белорусская. Приблизительная стоимость недвижимости составила 60 миллионов рублей.

Теперь певица начала делиться этапами ремонта — она выложила кадры работ и заявила, что черновая отделка практически завершена.

Клава Кока показала ремонт в новой квартире стоимостью 60 миллионов рублей

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кока уже определилась с дизайном квартиры. Интерьер будет выполнен в трех цветах: розовом, белом и сером. Артистка отметила, что особое внимание уделит гардеробной, спальне и специальному месту, отведенному для наград.

«Супер необычно, что последний раз, когда я тут была, стены были в бетоне. Сейчас уже стены и потолок белые», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что косметолог Ужва уличила 27-летнюю певицу Клаву Коку в использовании филлеров.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Клава Кока
квартира
ремонт