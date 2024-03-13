«Молодость не нуждается в подтяжках»: косметолог рассказала, как Клава Кока изменила внешность
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Популярная певица Клава Кока своей безупречной внешностью вызывает множество слухов. Одни считают, что в свои 27 лет она неоднократно ложилась под нож хирурга, другие же уверены, что прекрасный вид артистки – это результат хорошей работы косметологов. Врач дерматолог-косметолог Анжелика Ужва в беседе с сайтом «Страсти» раскрыла все секреты красоты Клавы Коки.
В Сети многие подозревают исполнительницу хита «Покинула чат» в ринопластике, увеличении губ и удалении комков Биша. Однако эксперт уверена, пока лица певицы не касался скальпель пластического хирурга.
«У Коки и так прекрасная генетика, а ее молодость не нуждается в подтяжках. Просто все слухи упираются в сравнение старых и более свежих фотографий. А на юношеских снимках девушка выглядит, как и полагается подросткам: щечки, милые, еще детские округлости. Разумеется, с тех пор Клава повзрослела и стала более тщательно следить за весом, а ее внешность изменилась естественным образом. А вместе с уходом лишних килограммов, часто исчезают и щеки, которые начинают казаться впалыми».
Анжелика Ужва
Врач дерматолог-косметолог GMT CLINIC. Сертифицированный тренер по аппаратным и инъекционным методикам
Кроме того, Клава – лицо медийное, поэтому для каждого снимка выбирает свои самые выигрышные ракурсы. Девушка знает о позировании и освещении все, выставляя на первый план свои достоинства. К тому же ей помогает сама молодость и грамотные визажисты.
Как подчеркнула эксперт, артистка наверняка обращается к косметологам, но исключительно по поводу ухода за кожей. Все-таки прекрасно выглядеть на экране и на снимках в журналах – одна из главных ее задач. А правильный макияж и хорошо выставленный свет вместе с фоторедакторами делают картинку просто великолепной.
Сама Клава уверяет, что не собирается прибегать к помощи пластической хирургии. Она пристально следит за своим питанием, давно практикует вегетарианство, а контролирует свой вес, занимаясь фитнесом, плаванием и танцами. Очень часто в интервью певица говорила, что прежде всего надо полюбить себя и свою внешность. Ведь даже сотни пластических операций не смогут научить этому и придать уверенность.
Певица совершенно не стесняется своих форм небольшого размера, поэтому о маммопластике - увеличении груди, речи не идет.
Судя по детским и юношеским фотографиям, не увеличивала Клава и губы, так как обладает прекрасной формой от природы.
Если в чем-то ее можно уличить, так это в использовании филлеров. Но вряд ли это перейдет все мыслимые границы.