«Молодость не нуждается в подтяжках»: косметолог рассказала, как Клава Кока изменила внешность

Кроме того, Клава – лицо медийное, поэтому для каждого снимка выбирает свои самые выигрышные ракурсы. Девушка знает о позировании и освещении все, выставляя на первый план свои достоинства. К тому же ей помогает сама молодость и грамотные визажисты.

Как подчеркнула эксперт, артистка наверняка обращается к косметологам, но исключительно по поводу ухода за кожей. Все-таки прекрасно выглядеть на экране и на снимках в журналах – одна из главных ее задач. А правильный макияж и хорошо выставленный свет вместе с фоторедакторами делают картинку просто великолепной.

Сама Клава уверяет, что не собирается прибегать к помощи пластической хирургии. Она пристально следит за своим питанием, давно практикует вегетарианство, а контролирует свой вес, занимаясь фитнесом, плаванием и танцами. Очень часто в интервью певица говорила, что прежде всего надо полюбить себя и свою внешность. Ведь даже сотни пластических операций не смогут научить этому и придать уверенность.

Певица совершенно не стесняется своих форм небольшого размера, поэтому о маммопластике - увеличении груди, речи не идет.

Судя по детским и юношеским фотографиям, не увеличивала Клава и губы, так как обладает прекрасной формой от природы.