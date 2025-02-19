«Таю, когда вижу человека»: экс-избранник Пересильд рассказал о новой девушке

17-летний актер Ярослав Могильников признался, что «тает» от вида любимой девушки. Об этом сообщает «Пятый канал».

В Москве состоялась премьера фильма «Красный шелк», которую посетил Ярослав. Могильников вышел на красную дорожку в современном образе, отдав предпочтение черному пиджаку, брюкам и бежевой футболке. Актер находился в хорошем настроении и раскрыл журналистам подробности личной жизни. Как выяснилось, после расставания с Анной Пересильд он вновь влюбился. При этом Ярослав не стал раскрывать личность избранницы.

«Так скажем: есть кто-то, кто на меня сильно влияет в плане чувств. И я становлюсь такой… очень таю, когда вижу этого человека», — высказался артист.

Также Ярослав рассказал, как, будучи в детском лагере, шпионил за понравившейся девочкой. Однако, когда он признался в чувствах, то был отвергнут.

«Она сказала, что она меня спалила. Так что плохой из меня шпион. Я после этого случая ни разу ни за кем не шпионил», — рассказал актер.

Ярослав признается, что является романтиком и любит устраивать девушкам сюрпризы. Так, однажды он встретил возлюбленную с поезда, не сообща ей об этом. Или, например, Могильников романтично украшал комнату избранницы.

Ранее Анна Пересильд заявила, что может построить отношения только с актером. Подробности читайте в этой новости.