«Классный дядька был»: Ксения Собчак прокомментировала смерть Николая Сванидзе

Российская журналистка и блогер Ксения Собчак высказалась о журналистке Николае Сванидзе, о смерти которого стало известно утром 12 сентября. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Знаменитость вспомнила, как ей довелось поработать со Сванидзе на радио, а также назвала его «классным дядькой».

«Безумно жалко Сванидзе. Очень классный дядька был. Мы работали вместе на радио — интеллигентный, умный человек. Будет не хватать», — поделилась Собчак.

Ранее мы писали, что на 70-м году жизни скончался Николай Сванидзе. По данным СМИ, журналист умер вечером 11 сентября в своей московской квартире на улице Маршала Василевского. Последние годы Сванидзе тяжело болел, у него выявили ишемию головного мозга.

Сванидзе пришел на телевидение в 1991 году и первое время был автором закадровых комментариев в передаче «Вести», в дальнейшем сам стал вести различные проекты, среди которых «Подробности», «Контрасты», «Исторический процесс», «Зеркало», «Суд времени». С 1997 по 1998 год он занимал пост председателя ВГТРК. С 2013 по 2022 год Сванидзе работал на радиостанции «Серебряный дождь». До 2022 года он также входил в Совет по правам человека.