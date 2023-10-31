Клара Новикова рассказала, что будет, если кто-то отобьет ее молодого жениха

Юмористка Клара Новикова практически не появляется на людях в последнее время. Журналистам mk.ru удалось поговорить с артисткой и взять у нее интервью. Так, знаменитость попросили внести ясность в историю с молодым женихом.

Прежде, минувшей зимой, юмористка рассказывала о романе с молодым бойфрендом. Тогда же дочь Новиковой заявила, что мама пошутила про нового избранника. Журналисты решили напомнить артистке ее слова и снова заговорили о второй половинке. Но, как выяснилось, Клара больше не занимается поисками возлюбленных. Она заявила, что вовсе будет не против, если кто-то уведет у нее потенциального молодого жениха. При этом звезда отметила, что ей хорошо находиться в ее «девичестве».

Сейчас Новикова занимается творчеством — пишет о своем детстве в Киеве. Это дается артистке с некоторым трудом, потому что вызывать воспоминания, как оказалось, не такая простая работа. По словам юмористки, из близких рядом тоже почти никого нет. Брат артистки живет в США уже на протяжении 30 лет.

Ранее Новикова объяснила журналистам причину своего исчезновения. Она заявила, что просто перестала появляться там, где привыкли ее видеть.