78-летняя Клара Новикова вышла в свет в «мешке» от дизайнера из Израиля

Юмористка Клара Новикова в последние годы ведет закрытый образ жизни и не дает концертов. Поэтому появление «тети Сони» на светском мероприятии в Москве привлекло внимание представителей прессы.

Как пишет aif.ru, 78-летняя Новикова выбрала для выхода мешковатое платье от израильского дизайнера. Как она сама пояснила, быть комиком на сцене не означает, что можно выглядеть клоуном в жизни. Поэтому юмористка тщательно подбирает наряды для разных событий.

«Одежду нужно подбирать по возрасту, фигуре. Я много лет одеваюсь у израильского дизайнера Кедема Сассона. Особенно нравится фасон платьев. Кто-то считает их бесформенными, называя мешками, а мне удобно, комфортно в такой одежде: свободный крой, натуральные ткани», - разоткровенничалась с изданием Новикова.

При этом она подчеркнула, что каждый сам для себя выбирает то, в чем комфортно и удобно.

«Я никогда не навязываю никому свой стиль, не критикую образы других», - заключила артистка.

Ранее Клара Новикова, которая предпочитает не высказываться на тему СВО, пообещала поддержать детей Донбасса. Она отметила, что хотела бы с ними встретиться. Так она отреагировала на критику в свой адрес после публичной скорби по погибшим израильтянам.