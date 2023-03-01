«Кисты в головном мозге»: 89-летний Леонид Рошаль вышел на связь из больницы

Совсем недавно стало известно о том, что Леонид Рошаль попал в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время для всех являлось вопросом, что стало причиной резкого ухудшения доктора. Сегодня на связь с Telegram-каналом «Mash» вышел инсайдер и рассказал последние новости о 89-летнем мужчине.

Как сообщает «Mash», Леонид Михайлович получил перелом шейки бедра при падении. Знаменитости даже была проведена операция, после которой состояние удалось стабилизировать. На данный момент Рошаля перевели из реанимации в отделение хирургии.

«В анамнезе легендарного детского хирурга Паркинсон и кисты в головном мозге», — пишет Telegram-канал.

Стоит отметить, что после подобной новости Леонид Михайлович дал небольшой комментарий порталу «РИА Новости» и сообщил о своем самочувствии.

Так, мужчина подтвердил улучшение в здоровье. «Лечат нормально, надеюсь на выздоровление», — немногословно высказался известный доктор.

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