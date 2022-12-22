Киселев рассказал, что заставило Пугачеву столь поспешно покинуть Россию

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева несколько месяцев назад окончательно переехала в Израиль. Общественность была в шоке от решения артистки. Многие поклонники и даже коллеги стали называть звезду «предательницей». Но некоторые высказали слова в ее поддержку.

Солист группы «Земляне» Владимир Киселев оказался в числе тех, кто встал на защиту Примадонны. На днях он опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о мотивах, побудивших Пугачеву покинуть Россию.

Музыкант считает, что Алла Борисовна не сама приняла такое судьбоносное решение. По его мнению, она просто оказалась в таких рамках, из-за которых была вынуждена уехать из страны. Киселев также отметил, что отъезд Примадонны – это большая потеря для российского шоу-бизнеса.

«А кого мы имеем сегодня? Пугачева жива, но ее поставили в такие рамки, что она покинула Россию. Ротару – украинка. Леонтьев и Антонов, дай Бог им здоровья, испытывают серьезные возрастные проблемы. Не создавая новых, держите ветеранов! Но к чему мы пришли? Действиями, абсолютно напоминающими слона в посудной лавке, вытолкали этих артистов за границу», – рассуждает артист.

Ранее мы писали о том, что за схему, по которой Пугачева получила гражданство Израиля, грозит тюрьма.