passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
17:06, 22 декабря 2022
1 мин.

Киселев рассказал, что заставило Пугачеву столь поспешно покинуть Россию

Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев заявил, что Аллу Пугачеву вынудили покинуть Россию.

Киселев рассказал, что заставило Пугачеву столь поспешно покинуть Россию

Фото: Lomohov Anatoly/East News

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева несколько месяцев назад окончательно переехала в Израиль. Общественность была в шоке от решения артистки. Многие поклонники и даже коллеги стали называть звезду «предательницей». Но некоторые высказали слова в ее поддержку.

Солист группы «Земляне» Владимир Киселев оказался в числе тех, кто встал на защиту Примадонны. На днях он опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о мотивах, побудивших Пугачеву покинуть Россию.

Музыкант считает, что Алла Борисовна не сама приняла такое судьбоносное решение. По его мнению, она просто оказалась в таких рамках, из-за которых была вынуждена уехать из страны. Киселев также отметил, что отъезд Примадонны – это большая потеря для российского шоу-бизнеса.

«А кого мы имеем сегодня? Пугачева жива, но ее поставили в такие рамки, что она покинула Россию. Ротару – украинка. Леонтьев и Антонов, дай Бог им здоровья, испытывают серьезные возрастные проблемы. Не создавая новых, держите ветеранов! Но к чему мы пришли? Действиями, абсолютно напоминающими слона в посудной лавке, вытолкали этих артистов за границу», – рассуждает артист.

Ранее мы писали о том, что за схему, по которой Пугачева получила гражданство Израиля, грозит тюрьма.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:StarHit.ru
Теги:
#Алла Пугачева
,
#«Земляне»
,
#скандал
,
#эмиграция
Новости партнеров
О чем говорят