В Израиле за такое сажают: что грозит Пугачевой за покупку второго гражданства
За схему, по которой Пугачева получила гражданство Израиля, грозит тюрьма.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
В Израиле начались разбирательства с выдачей паспорта российской певице Алле Пугачевой. Грозит ли ей срок, ответил адвокат Александр Бенхин.
По его словам, к уголовной ответственности могут быть привлечены чиновники, которые нарушили закон. Им могут назначить «вплоть до пяти лет, и суровые штрафы».
Адвокат предположил, что паспорта изготавливались через посредников. На сотрудников МВД могли повлиять уговоры, что гражданство будет предоставлено людям с международной известностью.
Пугачева при этом, скорее всего, выйдет сухой из воды. Певица может пострадать только в двух случаях: если полиция докажет наличие взятки или злостного умысла.
Ранее сообщалось о задержании чиновников, выдавших Примадонне паспорт.