В Израиле за такое сажают: что грозит Пугачевой за покупку второго гражданства

В Израиле начались разбирательства с выдачей паспорта российской певице Алле Пугачевой. Грозит ли ей срок, ответил адвокат Александр Бенхин.

По его словам, к уголовной ответственности могут быть привлечены чиновники, которые нарушили закон. Им могут назначить «вплоть до пяти лет, и суровые штрафы».

Адвокат предположил, что паспорта изготавливались через посредников. На сотрудников МВД могли повлиять уговоры, что гражданство будет предоставлено людям с международной известностью.

Пугачева при этом, скорее всего, выйдет сухой из воды. Певица может пострадать только в двух случаях: если полиция докажет наличие взятки или злостного умысла.

Ранее сообщалось о задержании чиновников, выдавших Примадонне паспорт.