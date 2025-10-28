Киркорову вынесли обвинение из-за шоу в Крыму и ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому артисту Филиппу Киркорову. Соответствующее уведомление было опубликовано офисом генерального прокурора Украины, сообщает ТАСС.

Как сообщается в документе, основанием для обвинения стало «неоднократное нарушение установленного порядка въезда на территорию Украины». Эти нарушения связаны с выступлениями артиста в Крыму и ДНР.

В правоохранительных органах Украины также напомнили о других действиях Киркорова. 18 марта 2021 года певец принял участие в митинге-концерте на стадионе «Лужники» в Москве, где поддержал принятие Крыма в состав России.

А в 2022 году, как отмечают украинские правоохранители, российский артист посетил военный госпиталь в Феодосии, где публично поддержал российских военных. В прошлом году он выступил для солдат в Горловке. Доставил для них гуманитарную помощь, а через день дал концерт в зале «Шахтер».

Напомним, что с 2022 года Филипп Киркоров находится под санкциями Украины и был лишен всех государственных наград этой страны.

Ранее мы писали о том, что в Виннице журналистка устроила скандал с военным ВСУ из-за песни Киркорова.