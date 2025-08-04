В Виннице журналистка устроила скандал с военным ВСУ из-за песни Киркорова

Украинская журналистка устроила скандал в Виннице из-за песни Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Женщина возмутилась, когда композицию начал слушать военнослужащий в парке.

По данным издания «Страна.ua», украинец отдыхал с семьей в одном из парков города и решил включить песню короля российской поп-эстрады. Местная жительница подошла к мужчине и обвинила его в прослушивании композиций артиста, не поддерживающего Украину.

Женщина устроила скандал, нецензурно выражалась и, по данным очевидцев, грозила вызвать сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

Мужчина сказал прохожей, что сам является военнослужащим, но музыку выключать отказался. По предварительным данным, женщина работает в СМИ.

Ранее на Украине разразился скандал после выступления певца Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, на русском языке. Продюсер Леонид Дзюник считает, что исполнитель хита «Все будет хорошо» стал очередной «боксерской грушей».