Киркорова вернули в фильм «Иван Васильевич меняет все!», из которого его вырезали после «голой» вечеринки

Певца Филиппа Киркорова вернули в новогодний фильм «Иван Васильевич меняет все!». Версию с артистом в роли императора Петра I покажут на ТНТ. Об этом сообщает Газета.Ru.

Премьера проекта состоялась в конце декабря 2023 года. Но прямо перед первым показом музыкальной комедии разгорелся скандал. Сразу два члена каста пришли на «голую» вечеринку блогерши Насти Ивлеевой – Филипп Киркоров и Анна Asti. Из-за этого руководству канала пришлось экстренно переснимать фрагменты с ними. Так, вместо певицы взяли Клаву Коку, а исполнителя хита «Зайка моя» заменил актер Никита Кологривый.

Спустя почти год ТНТ решил показать первоначальную версию фильма, которую должны были увидеть зрители, если бы не произошел скандал.

Напомним, что «голая» вечеринка была организована в конце декабря. На ней присутствовали Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита Милявская и многие другие. После нее звезды столкнулись с массовыми «отменами». Их вырезали из ТВ-передач, отказывались приглашать на выступления. В попытках исправить положение они записали извинения. А Киркоров даже съездил в ДНР.

Ранее Филипп Киркоров высказался об уехавших артистах.