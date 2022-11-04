Киркорова собираются лишить звания народного артиста

Российская телеведущая модель и блогер Виктория Боня всерьез ополчилась простив короля российской эстрады.

По ее словам, исполнитель , который является народным артистом России, не имеет никакого права оскорблять женщин.

« Если по-твоему, кто-то не прав, скажи это так, как будто ты выше этого. Иначе ты просто опускаешься до такого же уровня. Считаю, что надо создать петицию или обратиться к президенту и лишить Киркорова звания народного артиста», - говорит Боня в своем обращении к подписчикам.

Кроме того, Виктория собирается написать отдельный пост на эту тему, который в ближайшее время выложит в социальные сети.

Напомним, что ранее эксперт диагностировал у Киркорова психическое заболевание.

Неужели король скоро все-таки окажется голым?

ФОТО: Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News