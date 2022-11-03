У Филиппа Киркорова диагностировали психическое отклонение

Названы возможные причины очередного оскорбительного поведения звездного певца на гастролях в Ташкенте.

Сценическая неприкасаемость Киркорова сослужила ему дурную службу, - считает специалист по разрешению конфликтов, медиатор Иван Дерюжов. – Он считает себя королем, которому позволено больше, чем простым людям.

Но на самом деле это – нарциссизм, психическое отклонение.

Напомним, в ходе последнего выступления в Ташкенте Филипп Бедросович прямо со сцены обрушился с бранью в адрес некой местной певицы, заявившей, что российские звезды «понаехали в Узбекистан». После этого едва ли не каждый свой номер Киркоров чередовал гневными выкриками в зал («А ты на рожу свою посмотри!», «Уродина, кто тебя такую полюбит!»).

Зрители эти речитативы воспринимали куда менее восторженно, чем песни, а блогеры завалили Сеть едкими комментариями.

Но, похоже, мнение медиатора все расставило на свои места.

ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East