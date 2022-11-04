Киркоров вывез детей из России после скандала и угроз

Король российской эстрады не смог справиться с давлением на себя и решил отправиться за рубеж.

В последнее время шоумен Филипп Киркоров слишком часто стал попадать в эпицентр скандалов.

Сначала поп-король со сцены оскорбил певицу Наргиз, которая раскритиковала его гастроли в столице Узбекистана.

Несколько дней спустя Киркоров еще раз основательно прошелся по внешности 52-летней Закировой, причем сделал это прямо со сцены.

Продолжилась череда скандалов порцией оскорблений в адрес телеведущей Виктории Бони, которая в ответ призвала создать петицию о лишении Филиппа статуса народного артиста.

Внезапно оказалось, что неприятности и медийные разборки Филиппа Бедросовича утомили.

Артист взял своих детей Аллу-Викторию и Мартина и неожиданно для всех покинул территорию России.

В соцсетях артист уверяет, что оставил родину только на время школьных каникул.

Как будет на самом деле - скоро узнаем.

ФОТО: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News