«Ее сразу везде запретили»: Филипп Киркоров раскрыл тайну Аллы Пугачевой

Певец Филипп Киркоров часто с любовью говорит о своей бывшей супруге Алле Пугачевой. Недавно на съемках очередного телешоу звезда раскрыл инсайдерскую информацию, связанную с Примадонной.

Исполнитель сидит в жюри музыкального шоу «Маска» на НТВ. В четвертом сезоне на сцене появился персонаж – Пиковая дама с хитом Пугачевой «Все могут короли». Киркоров услышал композицию и уже не мог сдерживать эмоции.

«Это такой приемчик – запретный, но приятный во всех отношениях. Во-первых, конечно же, услышать родной, любимый... голос Аниты Цой – это большая радость», – признался Филипп.

Певец решил поведать историю хита, которую рассказала ему лично Алла Борисовна. Он уделил этому особое внимание, так как считает программу не только развлекательной, но и познавательной.

«Это такая инсайдерская информация. Когда была записана эта песня на стихи Леонида Дербенева, то ее сразу везде запретили, потому что посчитали, что это намек. И когда Алла Пугачева в 1975-м году принесла грандиозную победу нашей стране в Болгарии на «Золотом Орфее», исполнив «Арлекино», то через год руководство телевидения ее вызвало и сказало, что она поедет на конкурс в Сопот. Пугачева ответила, что исполнит там то, что хочет она. И она поехала с песней «Все могут короли», – поделился певец.

Ранее мы писали о том, как Филипп Киркоров почти прогнал Алексея Воробьева из нового сезона шоу «Маска».