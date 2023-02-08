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01:01, 08 февраля 2023
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Киркоров пристроил к даче за 700 миллионов причал для яхт, который мешает людям

Бизнесмен подал в суд на Филиппа Киркорова из-за причала для яхт с выходом к Москве-реке.

Киркоров пристроил к даче за 700 миллионов причал для яхт, который мешает людям

Фото: Freepik.com

Певец Филипп Киркоров пристроил к подмосковной даче причал для яхт с выходом к Москве-реке, который мешает людям ловить рыбу. За это на артиста подали в суд. Истцом выступил бизнесмен из Саратова – мужчина счел объект незаконным.

Он обратил внимание на то, что пирса быть на том месте не должно. Бизнесмен потребовал снести постройку, передает Telegram-канал Mash.

Отметим, что дача Киркорова стоимостью около 700 млн рублей расположена на отдельном полуострове в Мякинино. Дом окружен забором, рядом с ним есть фонтан, каток, часовня.

Адвокат певца Александр Добровинский предположил, что истец «хочет ловить рыбку исключительно из дома Киркорова».

Ранее сообщалось, что певица Мадонна унизила Киркорова на премии «Грэмми».

Источник фото:Freepik.com
Источник:Telegram-канал Mash
Теги:
#Филипп Киркоров
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