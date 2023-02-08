Киркоров пристроил к даче за 700 миллионов причал для яхт, который мешает людям
Бизнесмен подал в суд на Филиппа Киркорова из-за причала для яхт с выходом к Москве-реке.
Фото: Freepik.com
Певец Филипп Киркоров пристроил к подмосковной даче причал для яхт с выходом к Москве-реке, который мешает людям ловить рыбу. За это на артиста подали в суд. Истцом выступил бизнесмен из Саратова – мужчина счел объект незаконным.
Он обратил внимание на то, что пирса быть на том месте не должно. Бизнесмен потребовал снести постройку, передает Telegram-канал Mash.
Отметим, что дача Киркорова стоимостью около 700 млн рублей расположена на отдельном полуострове в Мякинино. Дом окружен забором, рядом с ним есть фонтан, каток, часовня.
Адвокат певца Александр Добровинский предположил, что истец «хочет ловить рыбку исключительно из дома Киркорова».
Ранее сообщалось, что певица Мадонна унизила Киркорова на премии «Грэмми».