Киркоров рассказал о реакции детей на теракт в «Крокус Сити Холле»

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье случился теракт, унесший жизни более 130 человек. Трагедия напугала простых россиян и звезд шоу-бизнеса. Певец Филипп Киркоров рассказал о том, как отреагировали на случившееся его дети — Мартин и Алла-Виктория.

Киркоров выразил соболезнования всем пострадавшим в этой трагедии. Артист отметил, что такое могло случиться с каждым из россиян.

«Дети напуганы, потому что все смотрят телевизор. Наверное, это дает закалку и иммунитет, потому что в наше время надо быть готовым ко всему. Быть во всеоружии, но не ожесточиться», — заявил король поп-эстрады в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Детей певца родили суррогатные матери. Алла-Виктория появилась на свет в 2011 году, а сын Мартин в 2012 году. Дочь артист назвал в честь матери и Аллы Пугачевой.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Злоумышленники с оружием ворвались в здание и открыли стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, общее число пострадавших составляет более 500 человек.

В связи с трагедией в России отменили массовые мероприятия. О переносе концертов заявил и певец Сергей Лазарев. Он планирует начать выступать с 20 апреля. Также артист планирует усилить охрану.