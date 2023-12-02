Киркоров раскрыл свою самую заветную мечту

Артист Филипп Киркоров рассказал о своей заветной мечте. Певец признался, что больше всего хочет о мире во всем мире.

Поп-исполнитель коротко ответил на вопрос о журналиста о своей мечте.

«О мире во всем мире», — сказал он в разговоре с корреспондентом News.ru.

Киркоров также рассказал, что его когда-то уберегло от звездной болезни. Он признался, что до сих пор не может поверить, что когда-то был женат на Алле Пугачевой, а среди его друзей — звезды эстрады. По словам Киркорова, он избежал звездной болезни это помогло ему остаться «нормальным человеком», который вместе со всеми ходит по «грешной земле».

Певец раскрыл свои планы на Новый год. Он признался, что будет встречать праздник в компании близких друзей, есть оливье и смотреть советские фильмы.

Напомним, ранее мы писали, что Киркоров возглавил топ самых дорогих артистов на Новый год. На втором месте оказался лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, а закрыл престижную тройку Григорий Лепс.