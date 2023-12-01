Филипп Киркоров возглавил топ самых дорогих артистов на Новый год

Директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям Fashion Group и участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова объявила топ самых дорогих артистов на новогодний корпоратив. Об этом сообщает НСН.

Так, в настоящий момент самым высокооплачиваемым артистом на Новый год является Филипп Киркоров. На втором месте оказался лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, а закрыл престижную тройку Григорий Лепс. При этом Шнурова Исакова назвала «очень непростым артистом» из-за сложного менеджмента и специфического формата творчества.

Участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий отметила, что самыми дорогими для корпоративов музыкантами являются исполнители, которые собирают стадионы.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что не держит в доме прислугу. Певец подчеркнул, что является самостоятельным человеком, способным прибить гвоздь и даже лично провести систему «Умный дом».