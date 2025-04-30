Киркоров получил ожог второй степени во время номера с курткой

Во время номера с курткой в Санкт-Петербурге певец Филипп Киркорова получил ожог второй степени. Об этом рассказал шоумен Александр Ревва.

Артист общался с ним после инцидента. Ревва признался, что видел кадры и назвал это «ужасом».

«Он мне сказал, что ожог второй степени», — рассказал шоумен в шоу «1+1» на «Новом Радио».

Напомним, у певца загорелся рукав куртки во время номера с пиротехникой. Это случилось во время выступления в БКЗ «Октябрьский». Киркорова подняли на высоту, после чего зажегся фейерверк и загорелась куртка. Артист закричал, а когда его спустили на сцену, сообщил, что обжегся.

Спустя некоторое время после концерта Киркоров сообщил, что раны заживают, а при необходимости пластический хирург Тимур Хайдаров «подлечит». Певец не скрывал: его впервые так «поджарили» на сцене.