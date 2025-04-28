«В первый раз меня так поджарили»: Филипп Киркоров высказался об инциденте с пиротехникой на концерте

Певец Филипп Киркоров впервые вышел в свет после того, как едва не пострадал на своем концерте в Санкт-Петербурге. В беседе с изданием StarHit артист прокомментировал недавний инцидент с пиротехникой и рассказал о своем состоянии после случившегося.

Накануне Филипп Киркоров появился на премьере своего клипа «Везувий» в арт-пространстве Luminar в Москве и высказался об инциденте на концерте в Санкт-Петербурге, когда он обжегся из-за пиротехники. Певец отметил, что это его «нормальное состояние», и заверил: с ним все в порядке.

«Ничего, выжил, не сгорел! Я как птица Феникс — то сгораю, то возрождаюсь. Это мое нормальное существование. Главное, что зритель ничего не понял. А все остальное… Раны заживают», — заявил Филипп Киркоров.

Исполнитель хита «Жестокая любовь» признался, что подобное происходит с ним впервые за годы карьеры, и объяснил это «человеческим фактором». Филипп Киркоров выразил надежду на то, что его «подлечит» звездный пластический хирург Тимур Хайдаров.

«Вот, Хайдаров Тимур подлечит, подрихтует. <…> Все хорошо. Главное, что мы отработали два концерта. Зритель от этого не пострадал, концерт продолжался, хоть что-то и случилось во время шоу. Всякое бывает, это человеческий фактор, так случилось. В первый раз меня поджарили так на сцене, в первый раз…» — поделился артист.

Филипп Киркоров также добавил, что никого не винит в случившемся: «Это просто нелепое стечение обстоятельств».

Напомним, 25 апреля во время выступления Филиппа Киркорова в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге на нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Певец не стал скрывать, что обжегся, но продолжил концерт.

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