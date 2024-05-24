Киркоров показал Пугачеву в нарядном платье: не может забыть бывшую жену

Певец Филипп Киркоров показал свою коллекцию кукол, среди которых была Алла Пугачева. Поп-король никак не может забыть про бывшую жену. Об этом сообщает «7Дней.ru».

После громкого развода с исполнительницей хита «Миллион алых роз» артист так и не пошел к алтарю с другой женщиной. В беседе с журналистами певец не раз говорил, что не стремится связывать себя узами брака из-за болезненного опыта в прошлом. При этом он не хочет забывать про Аллу. Периодически он показывает различные экспонаты и даже картины с изображением Пугачевой.

На днях поп-король продемонстрировал коллекцию своих кукол. Источник отмечает, что у артиста есть целых три куклы Пугачевой в разных нарядах. Другие фигурки изображают мировых знаменитостей – Шер, солистов группы ABBA и Элвиса Пресли.

«Это вы уже все видели неоднократно, у нас пополнение: вот такое вот новое произведение. И конечно же дальше — самый, самый хит! Кто у меня любимая певица? Узнаете девушку? Какая у меня любимая группа и любимая песня? Вот, узнаете героев? Ну и конечно, мой идол — Элвис Пресли», – поделился певец.