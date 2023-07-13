«Киркоров хитро улыбался»: Пугачева подсунула двойника вместо себя, но оказалась разоблачена известной ведущей
Ангелина Вовк заподозрила, что на фестивале в Витебске вместо Пугачевой был ее двойник.
Источник: Starface.ru
Певица Алла Пугачева не присутствовала на фестивале в Витебске в 1988 году – вместо нее был двойник. В этом уверена ведущая Ангелина Вовк. Она рассказала, какие признаки подтверждали ее догадки.
С Вовк беседовали корреспонденты издания «Дни.ру».
Знаменитость сообщила, что «Пугачева» приехала с мужем Филиппом Киркоровым в Витебск – супруг «очень трогательно относился» к ней.
В один из дней все сидели в комнате за кулисами, когда вошли Киркоров и Пугачева. Увидев много людей, певица «ахнула, и отвернулась к стене».
Вовк призналась, что поведение Пугачевой стало для нее шоком: она не понимала, почему Примадонна так себя повела.
«Позже стала понимать, что тогда это была не Алла Пугачева, а ее двойник», - сказала телеведущая.
Она обратила внимание, что двойник был «очень похож», но при этом выглядела слишком молодо.
Поведение Киркорова также обращало на себя внимание. «Филипп Киркоров хитро на всех смотрел и лишь улыбался», - вспомнила Вовк.
В отеле болгарский композитор Эмиль Димитров тоже удивлялся на Пугачеву – он звонил и приглашал на встречу, но та не соглашалась.
«Это обстоятельство только усилило мои подозрения, что была вовсе не Алла, а двойник»? – заключила телеведущая.
Ранее белорусский певец Александр Солодуха рассказал о скандальном знакомстве с Пугачевой.