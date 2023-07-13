«Киркоров хитро улыбался»: Пугачева подсунула двойника вместо себя, но оказалась разоблачена известной ведущей

Певица Алла Пугачева не присутствовала на фестивале в Витебске в 1988 году – вместо нее был двойник. В этом уверена ведущая Ангелина Вовк. Она рассказала, какие признаки подтверждали ее догадки.

С Вовк беседовали корреспонденты издания «Дни.ру».

Знаменитость сообщила, что «Пугачева» приехала с мужем Филиппом Киркоровым в Витебск – супруг «очень трогательно относился» к ней.

В один из дней все сидели в комнате за кулисами, когда вошли Киркоров и Пугачева. Увидев много людей, певица «ахнула, и отвернулась к стене».

Вовк призналась, что поведение Пугачевой стало для нее шоком: она не понимала, почему Примадонна так себя повела.

«Позже стала понимать, что тогда это была не Алла Пугачева, а ее двойник», - сказала телеведущая.

Она обратила внимание, что двойник был «очень похож», но при этом выглядела слишком молодо.

Поведение Киркорова также обращало на себя внимание. «Филипп Киркоров хитро на всех смотрел и лишь улыбался», - вспомнила Вовк.

В отеле болгарский композитор Эмиль Димитров тоже удивлялся на Пугачеву – он звонил и приглашал на встречу, но та не соглашалась.

«Это обстоятельство только усилило мои подозрения, что была вовсе не Алла, а двойник»? – заключила телеведущая.

Ранее белорусский певец Александр Солодуха рассказал о скандальном знакомстве с Пугачевой.