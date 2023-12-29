Актеры, певицы, продюсеры: кто из приглашенных звезд не пришел на «голую» вечеринку Насти Ивлеевой

Приглашения на «голую» вечеринку были разосланы многим звездам, однако часть из них предпочла не появляться на мероприятии. Список таких артистов в Сети опубликовал Telegram-канал Baza.

Всего, по данным СМИ, на скандальную вечеринку были приглашены более 450 человек. Тем не менее пришли не все. Например, на мероприятии не были замечены: актриса Настасья Самбурская, телеведущая Тина Канделаки, певица Нюша, продюсер Яна Рудковская, модель Светлана Бондарчук, актер Филипп Янковский и многие другие знаменитости.

«Голая» вечеринка Ивлеевой проходила в московском клубе «Мутабор». После нее на звезд, которые постелили мероприятие, обрушилась волна хейта. Остракизму были подвергнуты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ана Asti и другие звезды.

Ранее Бедрос Киркоров, отец короля отечественной эстрады, нашел нужным высказаться о появлении сына на вечеринке Ивлеевой. Он заявил, что его сына хотят «съесть».