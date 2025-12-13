Киркоров благословил: Люся Чеботина рассказала о тайном возлюбленном

Люся Чеботина рассказала о личной жизни. Подробности приводит Super.ru.

Певица поделилась подробностями о своем возлюбленном, которого пока предпочитает не выводить в публичное пространство.

По словам Люси, рядом с ней сейчас человек, которому она полностью доверяет. Певица охарактеризовала своего избранника как «самого заботливого, самого внимательного и самого лучшего», подчеркнув, что решение скрывать его имя и внешность продиктовано желанием оградить отношения от излишнего внимания и давления со стороны публики.

Артистка отметила, что ее выбор одобрила мама, с которой у нее очень теплые и доверительные отношения. По словам Чеботиной, родительница сразу приняла ее возлюбленного:

«Мама, она всегда на моей стороне, она всегда принимает, и она считает, что если я это выбрала, значит, этот человек достойный. поэтому она его любит, уважает, они прекрасно общаются, и я этому очень рада», — поделилась певица.

Не остался в стороне и Филипп Киркоров, которого Люся считает своим наставником. Артистка рассказала, что уже познакомила избранника с королём российской эстрады. На вопрос журналистов о том, одобрил ли Киркоров их союз, Чеботина ответила, что получила его благословение.

