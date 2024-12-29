Кирилл Серебренников опубликовал домашнее фото с Аллой Пугачевой
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Кирилл Серебренников опубликовал домашнее фото с Аллой Пугачевой. Об этом стало известно из соцсетей.
Режиссер Кирилл Серебренников подвел в блоге итоги года — он опубликовал карусель фотографий с самыми близкими знаменитостями. Помимо Данилы Козловского и Лии Ахеджаковой на кадрах присутствует Алла Пугачева.
Судя по кадру, Серебренников сфотографировался с певицей в домашней обстановке — в руках примадонна держит мороженое, а режиссер угощается конфетой.
В комментариях подписчики порадовались фотографиям Пугачевой и других знаменитостей: «Столько дорогих и любимых лиц», «Прекрасный человек с прекрасными людьми».
Напомним, Алла Пугачева уехала вместе с семьей из России в середине 2022 года. Сейчас певица живет на несколько стран: Кипр и Израиль.
Ранее мы писали о том, что на Рублевке объявили бойкот Алле Пугачевой на Новый год.