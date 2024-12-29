Кирилл Серебренников опубликовал домашнее фото с Аллой Пугачевой. Об этом стало известно из соцсетей.

Режиссер Кирилл Серебренников подвел в блоге итоги года — он опубликовал карусель фотографий с самыми близкими знаменитостями. Помимо Данилы Козловского и Лии Ахеджаковой на кадрах присутствует Алла Пугачева.

Судя по кадру, Серебренников сфотографировался с певицей в домашней обстановке — в руках примадонна держит мороженое, а режиссер угощается конфетой.