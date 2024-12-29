НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 декабря 2024, 09:59
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Кирилл Серебренников опубликовал домашнее фото с Аллой Пугачевой

Кирилл Серебренников опубликовал домашнее фото с Аллой Пугачевой

© Starface.ru

Кирилл Серебренников опубликовал домашнее фото с Аллой Пугачевой. Об этом стало известно из соцсетей.

Режиссер Кирилл Серебренников подвел в блоге итоги года — он опубликовал карусель фотографий с самыми близкими знаменитостями. Помимо Данилы Козловского и Лии Ахеджаковой на кадрах присутствует Алла Пугачева.

Судя по кадру, Серебренников сфотографировался с певицей в домашней обстановке — в руках примадонна держит мороженое, а режиссер угощается конфетой.

Кирилл Серебренников опубликовал домашнее фото с Аллой Пугачевой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В комментариях подписчики порадовались фотографиям Пугачевой и других знаменитостей: «Столько дорогих и любимых лиц», «Прекрасный человек с прекрасными людьми».

Напомним, Алла Пугачева уехала вместе с семьей из России в середине 2022 года. Сейчас певица живет на несколько стран: Кипр и Израиль.

Ранее мы писали о том, что на Рублевке объявили бойкот Алле Пугачевой на Новый год.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Алла Пугачева
кирилл серебренников