Кирилл Крок не удивлен тем, что внучка Ульянова распродает реликвии дедушки. Об этом сообщает mk.ru.

В Сети распространились кадры, как в доме народного артиста СССР Михаила Ульянова идут торги за вещи покойного актера. Их организовала внучка Ульянова — Елизавета. Еще перед смертью, ее мать Елена успела передать часть рабочего кабинета в театр Вахтанова, где актер прослужил более 30 лет.

По словам директора театра Вахтангова, Кирилла Крока, Елена предупреждала о том, что ее дочь может распродать все личные вещи актера.

«Ещё тогда, когда мы с ней это обсуждали, Лена, как чувствовала, произнесла: „Не дай бог, если со мной что-то случится, если умру, Лизка, моя дочь, все пустит с молотка“», — вспомнил он.

По словам Крока, он не удивлен тем, что внучка Ульянова продает его вещи. Девушка не нашла времени приехать даже на открытие памятника дедушке.

«Когда ей позвонили и сообщили, что состоится открытие, что ее ждут (а после смерти матери она, по сути, одна представляет эту семью) Лиза сказала, что где-то отдыхает за границей и если успеет, то, возможно, и прилетит. Но не прилетела», — объяснил он.

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