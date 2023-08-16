«Кинули»: продюсер раскрыл обман группы «Стрелки»

Музыкальный продюсер Леонид Величковский рассказал, как его предали солистки популярной группы «Стрелки». Мужчина не понимает, за что с ним так поступили. Об этом сообщает aif.ru.

Композитор рассказал, как после распада коллектива каждая из девушек решила уйти в сольное творчество. Ни одной из них добиться большого успеха не удалось. Леонид расстроен этим, ведь считает, что артистки обладают талантом.

«Но самое интересное, в 2014 году я их снова собрал вместе по собственной инициативе», – вспоминает продюсер.

Когда певицы собрались вместе, то снова стали активно выступать и работать над новым репертуаром. Но для продюсера все закончилось печально.

«Они отработали год, а потом кинули меня. Просто заявили, что хотят работать самостоятельно, без меня», — заявил мужчина.

Величковский признался, что не в первый раз сталкивается с таким отношением от звезд. Он не понимает, что делает не так.

«Артисты, к которым я имел отношение — «Технология», Лада Дэнс, «Вирус», «Комиссар», «Стрелки», — все работают. Но мне никто ничего не платит», — пожаловался Леонид.

Напомним, что группа «Стрелки» обрела популярность в 1997 году, но ежегодно солистки менялись. Восемь лет назад участницы золотого состава рассказали о воссоединении. Екатерина «Радистка Кэт» Кравцова, Саломе «Тори» Росивер, Светлана «Гера» Бобкина, Мария «Марго» Бибилова выступали в таком составе два года, а после их покинула Росивер.

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