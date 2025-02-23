Кинула в него подушку: Кудрявцева обругала Соседова и покинула кресло жюри в шоу «Суперстар!»

Лера Кудрявцева публично обругала Сергея Соседова в шоу «Суперстар!», а после чего покинула кресло жюри.

Новый выпуск программы был посвящен творчеству и памяти Юрия Шатунова. Сергей Челобанов и его авторское исполнение трека «Грезы» вызвали бурю эмоций у жюри, и даже довело до скандала: музыкальный критик и телеведущая начали спор из-за этого выступления.

Кудрявцева, посмотрев данный номер, не смогла сдержать слез и эмоций. Он расплакалась и призналась, что теперь нужно принять успокоительное. Затем телеведущая похвалила Челобанова за авторскую интерпретацию и номер, благодаря которому песня обрела новый смысл. Ольга Зарубина и Стас Пьеха присоединились к похвале Кудрявцевой и согласились с ее словами.

«Это было просто на разрыв. Я сдаюсь», – эмоционально вскликнула Кудрявцева.

Однако Сергей Соседов не разделил мнение Кудрявцевой. По словам критика, исполнение Челобанова повергло его в шок, а номер и вовсе он воспринял, как «психиатрический театр». Сергей подчеркнул, что ему даже стало плохо от увиденного.

Лера Кудрявцева вступила в спор с критиком, а затем кинула в него подушку и покинула кресло жюри.

«Клянусь, я сейчас с тобой поругаюсь. Никогда в жизни этого не было. Именно искусство должно доводить до такого состояния! Больше ничего! Ни алкоголь, ни наркотики, ничего!», – отреагировала Кудрявцева.

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев закатил новый скандал после шоу «Ну-ка, все вместе!».