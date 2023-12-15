Кинооператора Максима Осадчего госпитализировали в Москве, об этом сообщает mk.ru.

58-летний Максим Осадчий почувствовал себя плохо в ночь на 15 декабря. Он вызвал бригаду врачей, которые диагностировали у мужчины проблемы с давлением и потерю сознания. Было принято решение о госпитализации режиссера и оператора в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Отмечается, что сейчас состояние Осадчего значительно улучшилось. Он остается под наблюдением медиков.

Максим Осадчий — известный режиссер и оператор. Основная сфера деятельности — съемка клипов. Так, Осадчий является режиссером клипов Линды, Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе и других звезд. Осадчий также занимается съемкой рекламных роликов и сотрудничает с режиссером Федором Бондарчуком.

В 2005 году Осадчий снял фильм «9 рота», в 2009 — фильмы «Обитаемый остров» и «Обитаемый остров: Схватка», в 2013 — «Сталинград».

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