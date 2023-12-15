«Это правильно»: известно, как дети Костомарова узнали об опасной болезни отца

Оксана Домнина рассказала, как сообщила детям о болезни Романа Костомарова. Фигуристка поделилась откровением в подкасте «Произвольная программа».

В 2023 году семья Костомарова перенесла большое испытание. В январе 2023 года спортсмена госпитализировали с пневмонией. За время, проведенное в больнице, он перенес инсульт и ампутацию конечностей. Врачи утверждали, что у Романа нет шансов на выживание. В беседе с Максимом Траньковым Оксана рассказала, как сообщила детям о болезни отца.

Роман и Оксана воспитывают 12-летнюю Настю и 7-летнего Илью. Несмотря на большую разницу в возрасте, фигуристка решила сказать о беде и старшему, и младшему ребенку. «Я не стала разделять их в тот момент. Мы сели вместе. Мне кажется, это правильно, когда оба ребенка узнают одновременно все и потом не задаются вопросами», — высказалась Домнина.

Фигуристка рассказала, что на сегодняшний день здоровью Романа ничего не угрожает. У него начался «новый виток» жизни: он активно участвует в форумах, снимается в документальном фильме.

«Думаю, вся страна ждала, когда он выйдет на лед. Его очень поддерживает народная любовь», — резюмировала супруга Романа.

Ранее мы писали о том, что 46-летний фигурист Роман Костомаров впервые вышел на лед в коньках после ампутации. Подробности смотрите в этой статье.