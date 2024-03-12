Кинокритик Шнейдеров назвал достойные «Оскара» российские фильмы

Кинокритик Давид Шнейдеров перечислил достойные премии «Оскар» российские фильмы. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

По словам Шнейдерова, чаще всего зрительским успехом пользуются авторские киноленты. Среди них кинокритик отметил «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой, «Сказку» Александра Сокурова и картину «Айка» Сергея Дворцевого. При этом он обратил внимание, что у всех перечисленных фильмов отсутствуют прокатные удостоверения.

Среди сериалов Шнейдеров назвал претендентами на «Оскар» «Нулевого пациента» и первый сезон «Эпидемии». При этом кинокритик отметил, что нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» не вызвал у него каких-либо эмоций.

«Я смотрю кино или сериал и мне нужно, чтобы герои вызывали какие-то эмоции. Здесь у меня ни один из героев не вызвал ни одну эмоцию», — признался он.

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