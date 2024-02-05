Кинокритик Артюх рассказала об увольнении из университета из-за поездки в США

Кинокритик и киновед Анжелика Артюх рассказала, как ее уволили из Петербургского государственного университета кино и телевидения (СПбГИКиТ). Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По мнению Артюх, увольнение связано с ее поездкой в США и написанием книги о кинорежиссере Кэтрин Бигелоу – первой женщине, получившей премию «Оскар» в категории «Лучшая режиссура».

Кинокритик уточнила, что отправилась в США по гранту программы Фулбрайта, в рамках которой ученые обладают правом пройти последипломное обучение, вести научные исследования или преподавать в университетах. Она отметила, что сожалеет из-за необходимости оставить кафедру, где она проработала много лет и занимала должность профессора.

«Отчитываться теперь они будут не моими ваковскими статьями, своих у них практически нет, но учить студентов будут и по моим книгам. Что ни говори, судьба ученых в России в наше время — это особая история», — высказалась Артюх.

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