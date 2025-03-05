Кинокомпанию актера Владимира Сычева закрывают

Кинокомпания актера Владимира Сычева закроется. Решение о ликвидации приняла налоговая.

Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Речь идет о закрытии ООО «Кинокомпания Друзья». Она была учреждена Сычевым, занималась производством кинофильмов, телевизионных программ. Как известно источнику, юрлицо не действует и потому было решено исключить его из ЕГРЮЛ.

Сам Сычев тем временем активно снимается в кино.

Ранее сообщалось, что налоговая ликвидировала фирму Ольги Абрамовой – бывшей жены певца Сергея Шнурова. В 2024 году женщина подала на развод с музыкантом, затем начался процесс ликвидации компании. В конце февраля она была закрыта.