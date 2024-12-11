«Киндер-сюрприз» и толстый маркер: что входит в райдер рэпера Славы КПСС

Приближается пора новогодних корпоративов, поэтому звезды, кто хотел, обновили свои райдеры и прайс-листы. Telegram-канал Mash на Мойке узнал, какие запросы есть у петербургских звезд. На общем фоне выделяется рэпер Слава КПСС.

Артист оказался самым неприхотливым из всех. Так, в райдере Вячеслава говорится, что ему в гримерке необходимы «Киндер-сюрприз», помидор нарезанный, черные носки, толстый хороший маркер и яблоко зеленое. Последнее, как указал рэпер, следует помыть.

Что касается цены за выступление, то артист не сильно отстает от своих коллег по сцене. Корпоратив обойдется заказчикам в 1,8 миллиона рублей.

Ранее Алексей Чумаков раскрыл пункт в райдере, приводящий организаторов к истерике. По словам певца, он просит в гримерку цветок, которого не существует.