Супруга репера Джигана просит о помощи

Оксана Самойлова начала подготовку к свадьбе года.

Торжество по случаю десяти лет брака, запланированное на декабрь, пара решила провести с королевским размахом.

Хлопоты начинаются уже сейчас. Меню, декор интерьеров, фейерверки и прочие приятные, но немаловажные мелочи, Самойлова отложила на потом.

На первом месте - самое главное: выбор платья.

Однако, определиться с выбором подходящей модели платья оказалось не так-то просто.

Девушке приглянулись сразу четыре позиции разного кроя - за 500, 600, 700 и 800 тысяч рублей.

Помочь с выбором достойного наряда, бизнеследи предложила подписчикам.

Фолловеры уже кинулись было лайкать понравившиеся варианты, когда выяснилось, что за вечер модница собирается поменять все 4 подвенечных образа.

То есть на одни только наряды уйдёт несколько миллионов рублей. Шикарно.