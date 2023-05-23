Кидался семечками: очевидцы рассказали, как вел себя солист группы «Звери» в самарском баре перед конфликтом

45-летний солист группы «Звери» Роман Билык приехал на выступление в Самару, но перед этим посетил местный бар. Там произошел словесный конфликт с мужчиной, артист пытался с ним подраться.

Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT.

Билык вел себя агрессивно и, по словам очевидцев, приехал в заведение пьяным. Он ругался и кидался мебелью.

Артист предлагал разобраться один на один на улице. Но на место прибыла ГБР, и Билыка увезли.

Как уточняет источник, артист кидался семечками в посетителя. Гость пытался ответить ему на словах, но это переросло в потасовку. Билык орал матом, его удерживали несколько человек.

Запланированный на 23 мая концерт коллектива в Самаре не отменен. Организаторы уверены, что случившееся не отразится на выступлении.

Ранее мы писали, что Билык засудил элитную школу, в которой учились дочери. Родителям не понравилось качество образования. Попытка вернуть средства за обучение путем переговоров не удалась. Билык обратился с иском в суд и выиграл тяжбу.