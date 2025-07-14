«Хвостиком еще будут вилять»: Надежда Бабкина рассказала об отношении к уехавшему Васильеву

Бабкина отказалась переубеждать во взглядах экс-коллегу по шоу Васильева. Об этом сообщает aif.ru.

Когда-то Надежда Бабкина и Александр Васильев работали вместе в шоу «Модный приговор». Однако в декабре 2022 года историк моды сообщил об истечении договора с Первым каналом, Бабкина тоже ушла из программы в 2023 году.

Сейчас, по словам народной артистки, она не общается с Васильевым. Бабкина уверена, что перевоспитывать историка моды уже поздно.

«Я с ним сейчас никак не связана. За каждое свое зло каждый человек несет ответственность. Переубеждать в чем-то Васильева смысла нет. Потому что это бесполезно. Если он так думает, зачем свое время тратить? Ничего-ничего, хвостиком еще будут вилять», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Надежда Бабкина отказалась быть Примадонной после Аллы Пугачевой.