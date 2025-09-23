«Хватит врать! Пытается меня добить перед операцией»: Елена Товстик обвинила Полину Диброву во лжи

Елена Товстик обвинила Полину Диброву во лжи в новом интервью. Жена Романа Товстика вышла на связь в личном блоге и заявила, что отправилась на Кипр для подготовки к операции и не бросала детей.

В новом интервью Андрею Малахову Полина Диброва раскрыла, что в настоящее время Елена Товстик отдыхает на Кипре, оставив шестерых детей дома. Супруга бизнесмена подтвердила: она действительно улетела на Кипр, но не на отдых, а для подготовки к серьезной операции на груди.

«У меня операция, я ложусь в больницу по своему состоянию здоровья. Об этой операции все знают. Я очень переживаю, готовлюсь, операция очень сложная. Не буду рассказывать, что и как, но восстановление будет полтора месяца. Я не смогу двигаться и поднимать руки. Первые две недели буду несамостоятельная», — поделилась Елена Товстик.

Жена любовника Полины Дибровой объяснила: она не смогла взять детей с собой из-за предстоящего сложного восстановления после хирургического вмешательства: «Я не смогу ухаживать за ними, я даже не могу ухаживать за собой». Елену Товстик возмутили слова бывшей подруги, публично оболгавшей ее.

«Это ужасно, что Полина рассказывает, что я гоняю по горам на велосипеде. Покажите, где эти горы, где эти велосипеды?! Пусть предоставит доказательства!» - высказалась супруга Романа Товстика.

Женщина также напомнила, что модель дружила с ней и была вхожа в семью, но затем вступила в отношения с ее мужем. Елена Товстик публично обратилась к Полине Дибровой, призвав ее перестать врать, и потребовала извинений.

«Она лжет так же, как про моего мужа, с которым она встречалась восемь лет. Полина, перестань лгать, тебе ничего уже не поможет! Хватит лжи и вранья, пожалуйста, Полина! Человек ложится в больницу на операцию, а меня пытаются добить, когда я в кровати. Совести нет! Ты могла бы прощения у меня попросить, а не рассказывать всякую ложь!» — возмутилась бывшая подруга Полины Дибровой.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы готовятся к разводу из-за измены модели с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей.

Ранее Елена Товстик заявила, что муж решился на развод с ней под давлением Полины Дибровой: «Ей нужно, чтобы Роман меня просто уничтожил».