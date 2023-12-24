56-летнему Филиппу Киркорову запретили выступать в МХТ после вечеринки Ивлеевой

Руководство Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова отменило запланированное выступление певца Филиппа Киркорова после скандала вокруг участников «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой.

Как утверждает Telegram-канал «Кровавая барыня», решение о недопуске поп-короля на театральную сцену принял лично генеральный директор учреждения Владимир Кехман якобы из-за «акта самоцензуры, чтобы абы чего не вышло».

По данным авторского канала, который ведет журналистка Ксения Собчак, Киркоров должен был выступить на корпоративе одной крупной компании. Отмечается, что теперь 56-летний артист останется без гонорара, который исчисляется миллионами рублей.

Официального подтверждения или опровержения информации от МХТ пока не поступало.

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева организовала вечеринку с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза и многие другие поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей, а Киркорова еще и лишить звания заслуженного артиста.

Ранее мы писали, что актриса Мария Шукшина призвала органы опеки обратить внимание на детей Киркорова после скандального участия в «голой» вечеринке.