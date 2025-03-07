«Хватит уже этого нытья»: новую песню Валерия Меладзе связали с Верой Брежневой

Певец Валерий Меладзе после долгого затишья выпустил новую песню и вызвал неоднозначную реакцию в Сети, так как музыку и слова трека «Игры» написал старший брат исполнителя Константин Меладзе.

Пользователи предположили, что продюсер посвятил новую песню экс-супруге Вере Брежневой.

«А ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя. Я привык, но тростиночка тоненькая меня насквозь пронзила опять. А ты играешь в игры, правила которых ты каждый день меняла сама. И я видел, как вместе с тобой этот мир потихонечку сходит с ума», — исполнил Валерий Меладзе.

Пессимистичные слова песни не понравились поклонникам творчества братьев Меладзе. В личном блоге Валерия пользователи призвали его брата Константина перестать страдать по Брежневой, которая, по слухам, уже счастлива с другим в Киеве.

«Константин, хватит уже этого нытья о прошлом. Вас любят в России, но тосковать с вами по Брежневой не очень хочется», - отметили комментаторы.

В итоге подписчики пришли к выводу, что старые песни Валерия гораздо лучше новых.

«И всё-таки старые песни круче! "Иностранец", "Актриса", "Я не могу без тебя"... Мелодичнее, душевнее, запоминающиеся навсегда», - написали поклонники.

Напомним, в 2015 году Константин Меладзе женился на солистке «ВИА Гра» Вере Брежневой, с которой он тайно состоял в отношениях с 2005 года. В 2023 году пара развелась. Общих детей у них нет.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Меладзе вновь тайно прилетел в Россию. Артист останавливался во время своего визита в трехэтажном особняке, цена которого составляет около 350 млн рублей.