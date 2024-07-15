«Хватит лезть туда, куда вас не звали»: Ольга Орлова жестко высказалась о разводе Алсу и Яна Абрамова

Скандальный развод певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова стал самой обсуждаемой темой российского шоу-бизнеса этого лета. Исполнительница хита «Зимний сон» внезапно объявила о разрыве с мужем в конце мая. Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова в личном блоге жестко ответила всем тем, кто обсуждает развод пары.

У Ольги Орловой спросили в соцсети, что она думает о разводе Алсу и Яна Абрамова. Телеведущая решила в резкой форме ответить всем интересующимся. Знаменитость призвала их не «лезть туда, куда не звали», заявив, что супруги «сами разберутся» в своих отношениях.

«Ребят, ну только ленивый не высказал свое мнение по поводу развода Алсу. Хватит лезть туда, куда вас не звали. Они взрослые люди, сами разберутся без посторонних. Дайте покоя им и оставьте свое мнение при себе», — высказалась Ольга Орлова.

Новость о разрыве Алсу с мужем уже прокомментировали многие знаменитости, среди которых: певец Филипп Киркоров, продюсер Иосиф Пригожин, телеведущая Лера Кудрявцева, продюсер Яна Рудковская, певец Прохор Шаляпин, балерина Анастасия Волочкова, певица Нюша, юрист Катя Гордон и другие.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года. Певица и бизнесмен считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, у них трое детей. Однако 27 мая появилась информация о том, что артистка подала на развод. Причина разрыва не разглашается, однако, как утверждали источники, близкие к семье, предприниматель постоянно изменял знаменитости, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали Анастасию Решетову.

Ранее сообщалось о том, что певец Прохор Шаляпин поддержал Алсу после скандала с разводом.