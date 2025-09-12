Дочь Успенской после расставания с женихом похвасталась украшениями почти за 4 млн рублей

Певица Любовь Успенская выгнала избранника своей 35-летней дочери, так как он якобы «не тянул» ее. Татьяна Плаксина в личном блоге косвенно подтвердила претензии своей знаменитой матери и похвасталась новыми украшениями.

В частности, Татьяна опубликовала фотографии, на которых продемонстрировала кольцо в виде бабочек и браслет с драгоценными камнями. Она не раскрыла имя дарителя, однако пользователи предположили, что это подарок от матери.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», на пальце у Плаксиной красовалось колечко Graff за 910 тысяч рублей. Браслет от Bulgari обошелся в 2 миллиона 950 тысяч рублей.

Напомним, на одном из светских мероприятий Любовь Успенская внезапно заявила, что ее не устроил жених дочери. Певица заверила, что выгнала мужчину из дома. Однако в Сети появились слухи, что жених сам сбежал, так как Любовь Залмановна проявляла к нему знаки внимания.

Ранее сообщалось, что Татьяна Плаксина познакомилась с возлюбленным в соцсети. Новым избранником оказался Никита Плотников, который моложе наследницы Успенской на девять лет. При этом выяснилось, что он занимался бизнесом и был должен 1,2 миллиона рублей за некачественно выполненный заказ, 500 тысяч из которых не выплатил до сих пор.