«Очень страдала»: Татьяна Плаксина рассказала, как справилась с завистью к матери Любови Успенской

Певица Татьяна Плаксина рассказала об отношениях с матерью Любовью Успенской. Она призналась, что долгое время завидовала успеху звезды шансона, но со временем, когда сама стала известной, это чувство ушло.

В интервью порталу «Страсти» Татьяна поделилась, что сейчас старается развивать свою сольную карьеру. Она продолжает выступать на концертах вместе с матерью, но стремится к выступлениям, на которых будет петь одна. Артистка благодарна Успенской за то, что она сделала для нее, открыла мир шоу-бизнеса, так как в нем Плаксина нашла себя.

«Чем больше я нахожусь в шоу-бизнесе, тем больше мне нравится, я понимаю, что и не могла бы заниматься никакой другой деятельностью. Я безумно благодарна своей матери, что она меня втянула во все это. Поначалу мне было страшно, непривычно, как-то я себя чувствовала неуверенно, но со временем я просто ощутила, как расцветаю, когда оказываюсь на сцене», - рассказала Татьяна.

Однако из-за славы матери Плаксина часто сталкивается с тем, что ее называют просто «дочь Успенской». Это девушку, как она призналась, задевает.

«Когда говорят «дочь Любови Успенской» — это немного задевает, потому что каждый человек — не просто дочь и не просто сын. И хотелось бы просто быть человеком со своими ценностями. Вот этот эпитет «дочь Любы Успенской» немного забирает человечность. Я стремлюсь к большим сольникам. Практикуюсь у мамы, но это как некая школа, а дальше, конечно, я хочу большие сольные выступления», - отметила певица.

Сейчас зависти к Успенской у Татьяны нет. Она рассказала, что проработала этот момент, поэтому такой проблемы в отношениях с мамой больше не возникает.

«Все проходит со временем, и с годами меняется отношение. Когда я была подростком, то завидовала маме, потому что у нее был свой путь, своя стезя, своя ниша, где она себя нашла. А я не могла себя нигде найти, поэтому очень страдала от этого и испытывала зависть. Когда у тебя нет чего-то, что есть у другого, то зависть — это естественное чувство. И оно проходит, когда ты сам обретаешь это в своей жизни», - поделилась Татьяна.

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