«Хватит быть такой смурной»: Арина Шарапова призналась, что сделала пластику лица

Телеведущая Арина Шарапова впервые рассказала о том, что сделала пластическую операцию. 63-летняя знаменитость призналась в беседе с Леди Mail, что пять лет назад перенесла блефаропластику и осталась довольна результатом.

Звезда программы «Доброе утро» на Первом канале тщательно следит за внешностью. Поклонники отмечают, что Шарапова молодо выглядит. Она не скрывает, что обращалась к специалисту.

«Пять лет назад я делала блефаропластику и осталась очень довольна результатом: глаза стали открытыми, ясными», — поделилась артистка.

Арина отметила, что в будущем снова готова повторить хирургическое вмешательство, если это потребуется.

«Все может быть, не стану зарекаться. Если почувствую такую необходимость, то почему бы и нет?» — высказалась звезда.

Телеведущая вспомнила, что на днях услышала приятный комплимент, ей сказали, что она выглядит на 35 лет. Но она благодарит не только процедуры, но и генетику. Кроме того, женщина следит за здоровьем и мыслями в голове, которые должны быть позитивными.

«К сожалению, часто можно встретить женщин, которым хочется сказать: «Улыбнись! Хватит быть такой смурной, где блеск в глазах? Сделай что-то хорошее, и на душе станет светлее», – пояснила Арина.

Она добавила, что посещает косметолога, делает массаж и витаминные инъекции.

Ранее Арина Шарапова раскрыла, почему ушла из «Модного приговора».