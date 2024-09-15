«Хватило до конца жизни»: рэпер Серега рассказал о несчастной любви

Рэпер Серега признался, что страдает от несчастной любви. Об этом сообщает mk.ru.

Исполнитель хита про черный «Бумер» Серега признался, что благодаря неразделенной любви в его репертуаре много хороших песен.

«Любовь должна быть несчастной — тогда пишутся песни. Когда творческий человек счастлив — он ленив, он заплывает жиром, теряет хватку, остроту зрения и в конце концов сходит с дистанции», — объяснил он.

По словам артиста, он до сих пор страдает от несчастной любви. Серега рассказал, что боль от неудачных отношений дала ему толчок для рывка вперед.

«Мне хватило в свое время почувствовать, что такое несчастная любовь — и хватило до конца жизни. Боль — это продукт несчастной любви, топливо для творческого человека», — рассказал он.

Напомним, рэпер встречался с кубинской моделью Даями Моралес, а после жил с девушкой по имени Полина. Она родила музыканту двоих сыновей.

Ранее мы писали о том, что рэпер Серега считает себя артистом одной песни.